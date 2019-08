Celta Vigo-Lazio 1-2, pagelle e tabellino

Celta Vigo-Lazio 1-2, amichevole estiva 2019: rivivi la cronaca live con formazioni ufficiali, risultato, tabellino e sintesi

Celta Vigo-Lazio – Rivivi Celta Vigo-Lazio su Lazionews24.com la diretta testuale del match.

Celta Vigo-Lazio: tabellino

MARCATORI: 7′, 25′ Immobile (L), 39′ Beltran (C)

AMMONITI: Parolo, Jony, Immobile, Lucas leiva, Adekanye, Cataldi (L), Costas, Beltran (C)

CELTA VIGO (4-4-2): Ruben Blanco; Kevin Vàzquez, Aidoo, D. Costas, Olaza; Brais, Beltran, Lobotka, Denis; Iago Aspas, Lautaro. A disp.: Villar, Vieites, Nestor, Sisto, J. Sáenz, Molina, Carreira, Losada, Bermejo. All.: Fran Escribà.

LAZIO (3-5-2): Strakosha 4,5 ; Vavro 6 (67′ Patric 6), Acerbi 6,5, Radu 6,5 (59′ Bastos 6); Lazzari 6,5, Parolo 6,5, Lucas Leiva 6 (59′ Cataldi 6,5), Luis Alberto 6,5 (75′ Berisha S.V.), Jony 6 (67′ Adekanye 6,5); Correa 6, Immobile 7,5 (59′ Caicedo S.V. [70′ André Anderson S.V.]). A disp.: Guerrieri, Alia, Bastos, Patric, Cataldi, Berisha, André Anderson, Adekanye, Caicedo. All.: Simone Inzaghi 6,5

Celta Vigo-Lazio: diretta live e sintesi

SINTESI SECONDO TEMPO – La seconda frazione ha visto un match più equilibrato, con i biancocelesti sfortunati nel colpire due traverse prima con Acerbi e poi con Caicedo. Il Celta è molto propositivo nonostante la bravura della difesa capitolina nel bloccare la maggior parte delle sortite offensive avversarie. La sfida termina al 90’+3′ con la vittoria laziale.

90’+3′ La sfida termina qui: Celta Vigo-Lazio 1-2.

88′ Iago Aspas non riesce ad indirizzare la sfera verso la porta in seguito ad un colpo di testa

83′ Adekanye mette in mostra tutte le proprie qualità: con uno scatto supera un difensore galiziano e poi mette in area una sfera sulla quale Lazzari non riesce ad arrivare per questione di millimetri

75′ Berisha prende il posto di Luis Alberto

70′ Caicedo viene sostituito da André Anderson

67′ Inzaghi decide altri due cambi: Patric e Adekanye sostituiscono rispettivamente Vavro e Jony

67′ Conclusione potente di Cataldi che trova l’opposizione di Ruben Blanco

64′ Caicedo colpisce la traversa dopo una magia del Tucu Correa; Lazio sfortunata dopo il secondo palo colpito

59′ Tre sostituzioni per la Lazio: Bastos al posto di Radu, Cataldi sostituisce Leiva e Caicedo per Immobile

57′ Giallo per Jony

56′ Ammonizione per Ciro immobile

51′ Ancora Iago Aspas! L’ex Liverpool impegna di nuovo Strakosha dal limite

47′ Acerbi, sugli sviluppi di un corner battuto da Jony, scheggia la traversa con un colpo di testa

46′ Inizia il secondo tempo di Celta Vigo-Lazio, squadre in campo con le formazioni iniziali: Correa parte subito molto bene con un’opportunità negata dal giovane portiere galiziano

SINTESI PRIMO TEMPO – La Lazio parte subito molto forte con Immobile che apre le marcature al 7′. La reazione dei galiziani è flebile, con Iago Aspas da considerare uno dei migliore del Celta. Al 25′ il numero 17 laziale sigla la doppietta personale con un gran destro su assist di Lazzari. Il club di Vigo accorcia le distanze con Beltran su evidente complicità di Strakosha.

45′ Termina la prima frazione. Celta Vigo-Lazio 1-2.

39′ Rete del Celta Vigo che accorcia le distanze: Beltran segna con l’evidente complicità di Strakosha

37′ Aidoo va vicinissimo al gol: la Lazio non deve adagiarsi sull’alloro

35′ Costas tenta la conclusione da fuori ma la difesa laziale devia in angolo

27′ Il numero 10 galiziano tenta nuovamente una sortita offensiva, ma il suo tiro finisce alto

25′ Bis di Immobile!!! L’attaccante campano gonfia nuovamente la rete con un gran destro al volo su cross di Manuel Lazzari

23′ La squadra di Escribà si spinge in avanti con i suoi uomini migliori, ma i capitolini sono molto bravi a non concedere spazi

19′ Vavro prova la conclusione dalla distanza, l’estremo difensore di Mos si supera

12′ Si fa vedere in avanti il Celta, Strakosha attento

7′ Biancocelesti in vantaggio con Immobile. 1-0 in favore degli ospiti

5′ Galiziani vicini al vantaggio con Iago Aspas, palla di poco fuori

1′ La partita ha preso il via, calcio d’inizio della sfida tra Celta e Lazio

Squadre in campo al Balaìdos, si inizia in seguito ad un ritardo dovuto a problemi tecnici

Celta Vigo-Lazio: le formazioni ufficiali

CELTA VIGO (4-4-2): Ruben Blanco; Kevin Vàzquez, Aidoo, D. Costas, Olaza; Brais, Beltran, Lobotka, Denis; Iago Aspas, Lautaro. A disp.: Villar, Vieites, Nestor, Sisto, J. Sáenz, Molina, Carreira, Losada, Bermejo. All.: Fran Escribà.

¡Nuestro XI hoy en el #MemorialQuinocho! 💙💪 A despedir la pretemporada con un triunfo en el #CeltaLazio. XI CELTA | Rubén, Kevin, Costas, Aidoo, Olaza, Beltrán, Lobotka, Brais Méndez, Denis Suárez, Iago Aspas, Lauti. pic.twitter.com/LuwQXn5TaV — RC Celta (@RCCelta) 10 agosto 2019

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Vavro, Acerbi, Radu; Lazzari, Parolo, Lucas Leiva, Luis Alberto, Jony; Correa, Immobile. A disp.: Guerrieri, Alia, Bastos, Patric, Cataldi, Berisha, André Anderson, Adekanye, Caicedo. All.: Simone Inzaghi

Celta Vigo-Lazio: tutte le info

Il match tra Celta Vigo e Lazio si giocherà all’Abanca Balaídos sabato sera e sarà valido per la 24esima edizione del Trofeo Memorial Quinocho, competizione organizzata annualmente dal Celta Vigo e dedicata alla memoria di Joaquín Fernández Santomé. L’ex difensore e dirigente dei galiziani assassinato nella sede del club nel 1988. I biancocelesti saranno la quinta squadra italiana a partecipare dopo Roma, Cagliari, Genoa e Udinese. Gli spagnoli presenteranno la squadra allenata da Fran Escribá davanti al proprio pubblico. All’intervallo poi, alla presenza di tutte le formazioni giovanili del Celta, l’attaccante Iago Aspas riceverà la medaglia d’oro al merito sportivo. La capienza dello stadio sarà solo di 15mila posti, visto che resterà chiusa La Grada de Riò.

Celta Vigo-Lazio streaming: dove vederla in TV

Ultima amichevole internazionale per la Lazio di Inzaghi. Il match tra il Celta Vigo e i biancocelesti sarà visibile solo sul canale telematico Lazio Style Channel, che si può vedere a pagamento al canale 233 della piattaforma Sky. Il fischio d’inizio è fissato alle 20.00.