Lazio, Acerbi: «Contro il Celtic per noi è una finale. Vogliamo andare avanti in Europa!»

Acerbi / Francesco Acerbi, oltre ad essere intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match d’Europa League, si è espresso su Lazio-Celtic ai microfoni di Sky: «E’ decisiva, è una finale per noi. Vogliamo andare avanti in Europa League, in tutte le competizioni possibilmente. Le grandi squadre e i grandi giocatori hanno tanta costanza, almeno sotto il punto di vista della voglia, dell’approccio, dobbiamo volere il risultato».