Lazio, Acerbi e Immobile accettano la challenge per aiutare gli Ospedali italiani VD

Lazio, Acerbi e Immobile hanno partecipato alla challenge promossa «Che fatica la vita da bomber», per aiutare gli Ospedali italiani

In questi giorni di grande difficoltà per il Paese, l’Italia si è riscoperta una grande macchina di solidarietà. Tante le iniziative promosse per raccogliere fondi destinati al potenziamento sanitario. Tante le campagna portate avanti soprattutto dai volti noti del mondo dello spettacolo e dello Sport, come Francesco Acerbi. Il difensore della Lazio ha infatti partecipato alla Challenge promossa dalla pagina «Che fatica la vita da bomber», promuovendo l’hashtag #iorestoacasa. Ovviamente, il Leone biancoceleste non poteva non taggare il suo ‘amore’ Ciro Immobile e lo specialista delle punizioni Danilo Cataldi, i quali non hanno fatto attendere la loro risposta. Successivamente anche il motorino biancoceleste Manuel Lazzari ed il Tucu Correa, hanno risposto alla nomination fatta dal numero 32 laziale: