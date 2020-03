Emergenza Coronavirus: Sportreview a sostegno degli ospedali di tutta Italia

Emergenza Coronavirus, il gruppo editoriale Sportreview ha aderito alla campagna per sostenere gli ospedali di tutta Italia

L’Italia intera è stretta nella morsa del Coronavirus che nelle ultime settimane ha paralizzato l’intero paese, costringendo la popolazione a non uscire di casa se non per stretta necessità. I numeri dei contagiati sono altissimi, così come quelli delle persone ricoverate nelle strutture ospedaliere.

In un momento così critico c’è bisogno della forza di tutti per provare a superarlo e così il nostro gruppo editoriale, Sportreview, è sceso in campo per dare il suo contributo. Abbiamo attivato un’iniziativa di crowdfunding per sostenere ospedali in tutta Italia e i loro reparti di terapia intensiva. La campagna si chiama Io Sto a Casa e al sito www.io-stoacasa.it potete fare la vostra donazione per aiutare medici, infermieri e tutto il personale ospedaliero che in questi giorni è impegnato in prima linea per combattere il Covid-19. C’è bisogno dell’aiuto di tutti per tornare a sorridere e a goderci quelle piccole cose della vita che ora ci sembrano lontanissime.