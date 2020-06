Lazio, il leone Francesco Acerbi fa il conto alla rovescia: solo dieci giorni e poi finalmente si tornerà a giocare

Solo dieci giorni, dopo quasi quattro mesi di attesa mancano solo 10 giorni al ritorno in campo della Serie A. Un assaggio di come sarà lo abbiamo avuto in questi due giorni in cui si è giocata la Coppa Italia ma il bello arriverà proprio tra poco meno di due settimane.

Intanto Francesco Acerbi ha iniziato il suo conto alla rovescia su Instagram.