Coppa Italia, scoperta anche la seconda finalista che a Roma il 17 giugno si giocherà il trofeo contro la Juventus

Alla fine la spunta il Napoli. In un match di sicuro più movimentato di quello di ieri tra Juventus e Milan Gattuso strappa la finale.

Resta l’amaro in bocca per la squadra di Conte che pure era riuscita a passare in vantaggio con la rete di Erikssen. Poi il pareggio di Mertens e un super Ospina non hanno lasciato scampo all’Inter.