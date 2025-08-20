Lazio, vero e proprio boom di abbonamenti. Nel mezzo anche un grande record - Lazio News 24

Lazio, superata quota 29.000 abbonamenti: è il terzo miglior dato dell’era Lotito

La passione biancoceleste continua a crescere. Secondo le ultime stime, la campagna abbonamenti della Lazio per la stagione 2025/26 ha ormai toccato e superato quota 29.000 tessere sottoscritte, un traguardo che rappresenta il terzo miglior risultato da quando Claudio Lotito è presidente del club.

Un dato particolarmente significativo, che dimostra l’entusiasmo crescente tra i tifosi nonostante alcune incertezze legate al calciomercato estivo e alle prime prestazioni stagionali. La chiusura ufficiale della campagna è ormai imminente, ma la società si dice soddisfatta dei numeri raggiunti, tanto che già si pensa a un’eventuale riapertura straordinaria a settembre per permettere ai più indecisi di unirsi alla famiglia degli abbonati.

L’obiettivo è ora ambizioso ma concreto: raggiungere quota 30.000 abbonamenti, un traguardo simbolico che riporterebbe l’Olimpico a un’atmosfera di altri tempi e confermerebbe il legame solido tra il club e il suo popolo.

Una crescita costante

La crescita degli abbonamenti rappresenta un segnale importante per l’ambiente biancoceleste. Dopo un periodo segnato da alti e bassi, il pubblico laziale ha dimostrato ancora una volta di essere presente, appassionato e coinvolto. Il dato attuale si colloca solo dietro ai numeri record registrati nelle stagioni 2004/05 e 2022/23, confermando l’ottimo momento in termini di fidelizzazione.

L’effetto stadio e il sostegno alla squadra

Tra i fattori che hanno spinto molti tifosi a sottoscrivere l’abbonamento, c’è sicuramente la volontà di vivere da vicino le emozioni allo Stadio Olimpico, sostenendo la squadra in ogni gara casalinga. La campagna è stata accompagnata da un forte richiamo emotivo, puntando sull’identità, sull’appartenenza e sul ruolo fondamentale del dodicesimo uomo in campo.

In attesa degli sviluppi di mercato e delle prossime sfide stagionali, il club guarda con fiducia al futuro, consapevole di poter contare su una base solida di affezionati. Se la tendenza dovesse continuare, settembre potrebbe davvero segnare il superamento della soglia dei 30.000 abbonati, un traguardo che darebbe ulteriore slancio alla stagione e rafforzerebbe il legame tra la squadra e la sua gente.