Lazio 2023, marzo pazzerello: eliminazione europea, ma vittoria contro Roma e Napoli. Riviviamo l’anno biancoceleste

Un marzo 2023 altalenante per la Lazio, che subisce l’eliminazione in Conference nel doppio confronto con l‘Az Alkmaar, ma raccoglie due vittorie importantissime in campionato per la sua rincorsa alla Champions.

La prima il 3 marzo, quando un gol di Vecino, aiuta la squadra di Sarri ad espugnare il Maradona del Napoli, squadra che poi vincerà lo scudetto. La seconda invece, ha tutt’altro sapore: 19 marzo, derby con i cugini della Roma, 1-0, decide, Mattia Zaccagni.