Calciomercato Lazio, Layùn: «Rifiutai loro e scelsi il Monterrey»

L’attuale terzino del Monterrey ha rivelato che, prima di firmare per i messicani, era stato tentato dalla Lazio

Nel gennaio del 2019 Miguel Layùn è passato dal Villareal al Monterrey, ma il suo passaggio è stato messo in discussione per un momento dall’interesse della Lazio.

Il terzino messicano ha rivelato a TUDN: «La trattativa con il Monterrey vacillò perché, pochi giorni prima della firma, un mio compagno al Villarreal mi disse che Inzaghi aveva chiesto di me. Dopo un paio di giorni parlarono direttamente con il mio agente per dirgli che mi volevano alla Lazio. Il tecnico mi voleva e secondo lui c’erano buone possibilità di concludere. Ho parlato con mia moglie Ana e ha quasi urlato… preferiva il Monterrey (ride ndr). Sono entrato in conflitto nella mia testa. Mi piaceva la possibilità di tornare nel calcio italiano, ma consideravo anche il resto, si trattava di un prestito, non di un acquisto a titolo definitivo. Questa fu una delle cose che alla fine mi hanno fatto decidere di rifiutare i biancocelesti».