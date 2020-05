LAVAGNA TATTICA – Perché Strakosha è fondamentale

Strakosha è molto importante per la Lazio di Inzaghi. Oltre alle abilità tra i pali, l’albanese è un riferimento importante nella costruzione

In casa Lazio c’è preoccupazione per l’infortunio di Strakosha, anche se le sue condizioni sembrano meno gravi di quanto si pensasse all’inizio. Il portiere albanese è cresciuto vistosamente nel corso di questa stagione. D’altronde, i meriti dell’estremo difensore sono evidenti in una squadra che ha la migliore retroguardia del campionato. Inoltre, Strakosha è migliorato vistosamente nel gioco da dietro.

Dopo un prolungato palleggio arretrato, Strakosha verticalizza bene per un Milinkovic-Savic viene incontro. I biancocelesti superano così la pressione avversaria

Per quanto sia una squadra molto verticale, la Lazio palleggia in modo pulito ed elaborato dal basso, coinvolgendo tanto il portiere. Non a caso, Strakosha è il terzo estremo difensore del campionato per passaggi corti ogni 90′: 15.7. Ciò dimostra la sua importanza nella prima costruzione.