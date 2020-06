Luis Alberto è il giocatore della Lazio con più passaggi progressivi. E’ determinante nel far progredire l’azione offensiva

Luis Alberto non è semplicemente il giocatore della Lazio che effettua più passaggi. E’ anche quello che fa progredire di più la manovra, visto che si muove a tutto campo per dare vantaggi alla squadra. Oltre ad agire sulla trequarti, si abbassa anche molto in difesa per fornire un’uscita pallone dalla difesa. E’ il calciatore che “guida” la Lazio dalla propria trequarti a quella avversario.

Non a caso, è per distacco il profilo biancoceleste con più passaggi progressivi: ossia, passaggi che spostano la palla verso la porta avversaria di almeno 9 metri dal suo punto più lontano negli ultimi sei passaggi. Luis Alberto ne effettua 10.3 ogni 90′, una cifra elevatissima che spiega quanto sia vitale nel far progredire la manovra.