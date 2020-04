Luis Alberto sta trascinando la Lazio a suon di assist. Lo spagnolo però svetta anche nel third pass, ne ha effettuati tantissimi

Luis Alberto, oltre che principale trascinatore della Lazio, è uno dei giocatori migliori della Serie A 2019-2020. Oltre alla mole di assist che produce, lo spagnolo è una fonte importante del gioco: in avvio di azione si abbassa sempre per consentire alla manovra di progredire, tocca una valanga di palloni ed effettua tantissimi passaggi.

Tant’è che, oltre ai 12 assist, Luis Alberto (come riporta SICS) è il secondo giocatore che in Italia effettua più Third Pass: ossia, il passaggio che precede l’assist. Luis Alberto ne ha effettuati ben 8 fin qui. Dato che esprime la sua centralità nel palleggio.