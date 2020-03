LAVAGNA TATTICA – Milinkovic-Savic ha numeri da record nei duelli aerei

Lo strapotere fisico di Milinkovic-Savic è tatticamente preziosissimo per la Lazio. Il serbo ha numeri da record

(Di Jacopo Azzolini) Quando la Lazio non riesce a costruire dal basso in modo pulito, sfrutta molto la “scorciatoia” Milinkovic-Savic. Grazie alle strepitose dote fisiche del serbo, lancia lungo su di lui, superando quindi la pressione avversaria e risalendo velocemente il campo. I dati certificano lo strapotere di Milinkovic.

Il giocatore serbo, infatti, è addirittura il secondo calciatore della Serie A per duelli aerei vinti, ben 90. Solo Edin Dzeko ha fatto meglio in Italia. Queste sue qualità sono utili in tante situazioni di gioco: sia in finalizzazione quando la Lazio attacca tramite cross, sia quando invece i biancocelesti devono costruire e superare la pressione dei rivali.