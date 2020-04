LAVAGNA TATTICA – Luiz Felipe e la qualità nell’anticipo

Luiz Felipe è il giocatore della Lazio che effettua più intercetti. Si spinge anche in avanti per accorciare la squadra

In questa stagione, Luiz Felipe è uno dei giocatori della Lazio che ha compiuto un netto salto di qualità. C’è un fondamentale in particolare in cui il brasiliano svetta: ossia, l’anticipo. Da terzo di difesa, è il difensore biancoceleste che si distingue più per “accorciare” in avanti, con uscite anche profonde nella metà campo avversaria.

Luiz Felipe fa 1.9 intercetti ogni 90′, il secondo giocatore in questa classifica dopo Lucas Leiva. Radu, che fa il terzo a sinistra, ne effettua solo 1.2. Dato che fotografa bene le caratteristiche tra i due.