LAVAGNA TATTICA – L’intesa tra Immobile e Lazzari

In Lazio-Bologna, i biancocelesti hanno sfruttato bene la corsa di Lazzari. Immobile si è distinto in queste situazioni tattiche

In Lazio-Bologna, Lazzari ha spinto tanto come suo solito. I felsinei hanno faticato molto nel contenere le sue progressioni, visto che l’ex Spal copriva ampie porzioni di campo con una velocità incredibile. La Lazio è stata poi molto brava a servire il proprio quinto in situazioni dinamiche, imbeccandolo sempre in corsa.

Chi si è distinto in questo aspetto è stato sempre Immobile, con preziosi movimenti a venire incontro. Si sono viste quasi giocate a memoria, con l’attaccante campano che già sapeva la posizione del compagno. Un esempio nella slide sopra, in cui con grande rapidità serve Lazzari con un preciso cambio di campo. Questa giocata ha consentito alla Lazio di creare tante situazioni pericolose, risalendo velocemente il campo.