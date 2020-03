LAVAGNA TATTICA – L’intensità di Lucas Leiva

Lucas Leiva dà equilibrio ed intensità alla Lazio. Il brasiliano ha infatti numeri importanti per quanto riguarda i contrasti

Le qualità di Lucas Leiva sono imprescindibili per gli equilibri della Lazio. Il brasiliano è il principale protettore della retroguardia, soprattutto in fase di transizione: la sua grande capacità di difendere in campo aperto è insostituibile, è sempre posizionato nel migliore dei modi.

Inoltre, come certificano i dati, possiede un’intensità fuori dal comune. Si tratta del quinto giocatore della Serie A per tackle vinti, ben 57. Insomma, se la Lazio si può permettere tanti giocatori offensivi, ci sono meriti sia del generale spirito di sacrificio da parte della rosa, sia del centrocampista brasiliano.