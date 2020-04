LAVAGNA TATTICA – L’intensità di Lucas Leiva senza palla

Lucas Leiva è fondamentale per gli equilibri difensivi della Lazio. I dati su falli e ammonizioni ci aiutano a comprenderlo

Lucas Leiva è il principale equilibratore della Lazio. Il brasiliano ha qualità difensive di grandissimo livello, soprattutto nel proteggere la retroguardia. Avendo tanti giocatori offensivi in campo, il brasiliano ha compiti fondamentali in mezzo al campo: deve essere posizionato bene per coprire il centro a palla persa (un esempio nella slide sopra). Gli capita spesso di difendere in campo aperto, situazioni al limite in cui però si esalta.

Non a caso, è uno dei giocatori che commette più falli della squadra, visto che si trova costretto spesso a difendere in situazioni in cui un intervento sbagliato può causare disastri. Leiva, non a caso, è il giocatore della Lazio che in media prende più gialli per 90′ (0.4) e che commette più falli (2.3, un dato comunque non certo alto). Insomma, tante ammonizioni nonostante pochi falli commessi in assoluto: ciò mostra come Lucas Leiva intervenga spesso in situazioni tattiche delicate, in cui un errore può causare enormi problemi alla retroguardia