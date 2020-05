LAVAGNA TATTICA – La crescita di Strakosha nel palleggio della Lazio

Strakosha è una risorsa importante nella prima costruzione della Lazio. Il portiere effettua molti più passaggi rispetto agli anni scorsi

Oltre alla letalità delle ripartenze, la Lazio si distingue per un palleggio arretrato molto elaborato, che coinvolge difensori, vertice basso e portiere. Strakosha ha grandi meriti in questo: si tratta di uno dei portieri che in Serie A effettuano più passaggi corti, 15.7 ogni 90′.

Evidente la crescita dell’albanese rispetto alle scorse stagioni. Nel 2018-2019, per esempio, ne faceva solo 11. Insomma, non solo dà sicurezza tra i pali alla Lazio, oggi Strakosha ha grande importanza nel palleggio biancoceleste.