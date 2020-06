LAVAGNA TATTICA – La crescita di Luis Alberto lontano dalla porta

Luis Alberto non è solo una determinante fonte di rifinitura per la Lazio. La sua influenza la si vede infatti a tutto campo

Luis Alberto non è più solo un rifinitore dalla classe sublime. Si è trasformato in una mezzala a tutto campo, un giocatore determinante per ogni fase della Lazio: dall’uscita del pallone dalla difesa alla costruzione della manovra offensiva. Oggi effettua quasi 62 passaggi ogni 90′, cifra record in carriera.

Le statistiche dimostrano come, rispetto al passato, Luis Alberto tocchi molti più palloni in aree lontane dalla zona di rifinitura. Lo spagnolo effettua quasi 10 tocchi ogni 90′ nella propria trequarti difensiva (circa 3 in più rispetto ai suoi standard del passato), e 42.5 tocchi nella trequarti centrale del campo (mai aveva superato i 38.5). Ciò dimostra come lo spagnolo sia molto più completo nel contributo tecnico rispetto alle stagioni passate, è una fonte di gioco determinante anche in zone arretrate del campo.