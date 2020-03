LAVAGNA TATTICA – In cosa Luis Alberto è cresciuto molto

Luis Alberto è il principale trascinatore della Lazio. Il giocatore spagnolo è cresciuto molto anche nel dribbling, nonostante il fisico

(Di Jacopo Azzolini) Luis Alberto è uno dei migliori giocatori del campionato. Oltre a essere un rifinitore sublime, è una delle principali fonti di gioco della squadra, presente in quasi ogni zona del campo. Quando Lucas Leiva è marcato, per esempio, lo spagnolo si abbassa per dare una soluzione di passaggio. Tant’è che spesso è il giocatore della Lazio con più tocchi a partita.

Lo spagnolo, però, sta crescendo molto anche in altri fondamentali: pur senza avere apparentemente grandi qualità fisiche, sembra cresciuto molto anche dal punto di vista atletico. Usa molto meglio il corpo quando deve coprire porzioni più ampie di campo, con break palla al piede sorprendenti, in cui l’avversario fatica a rubargli palla. Basti pensare che, dopo Correa, è il giocatore biancoceleste che vince più dribbling: 2.2. Insomma, è migliorato anche in questo aspetto.