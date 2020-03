LAVAGNA TATTICA – In cosa Lazzari deve migliorare

C’è un aspetto in cui il Lazzari della Lazio deve migliorare. Ossia, la risolutezza nell’ultimo passaggio

Lazzari quest’anno è stato un netto upgrade per la Lazio di Inzaghi. L’esterno ha arricchito notevolmente le soluzioni tattiche della squadra, dando grande atletismo alla fascia destra: tant’è che è una delle fonti principali per risalire il campo.

Tuttavia, rispetto al giocatore che fece la bellezza di 8 assist alla Spal, Lazzari è un po’ calato in zona di rifinitura. Fa soltanto 1.3 passaggi chiave per 90′, con circa 0.13 Expected Assist per 90′: l’anno scorso ne faceva rispettivamente 1.7 e 0.20. Inoltre, azzeccava anche più cross e dribbling. Insomma, deve migliorare nell’ultimo passaggio.