LAVAGNA TATTICA – In cosa Acerbi è una risorsa importante

Quando la Lazio non riesce a uscire dal basso, sfrutta le qualità tecniche di Acerbi. L’ex Sassuolo è bravissimo nel gioco lungo

La Lazio non è solo una squadra letale nelle ripartenze. I biancocelesti palleggiano benissimo da dietro (qualità che viene sottovalutata), sanno attirare l’avversario in pressing per poi creare superiorità numerica alle spalle. Tuttavia, non disdegnano affatto il lancio lungo, sfruttando le grandi doti fisiche di Milinkovic-Savic (il serbo è una importante scorciatoia tattica).

In queste situazioni, la Lazio sfrutta molto il calcio di Acerbi. L’ex Sassuolo è molto pulito nel gioco lungo, ed è lui il giocatore biancoceleste che più spezzo alza la palla: azzecca 5.9 lanci lunghi a partita, per distacco il dato più alto all’interno della rosa.