LAVAGNA TATTICA – Immobile tira quasi sempre da dentro l’area

La Lazio è brava a mettere Immobile nelle condizioni migliori di far male. L’attaccante campano tira sempre in situazioni pericolose

Immobile sta dando tantissimi gol alla Lazio, vede la porta con una facilità impressionante. Alle spalle di Cristiano Ronaldo, è proprio l’attaccante campano il giocatore che tira di più in Serie A: ben 101 conclusioni totali fin qui. Immobile è inoltre il primo giocatore del campionato per Expected Goals totali (20.22).

Va sottolineato come le conclusioni dell’attaccante laziale arrivino quasi tutte da dentro l’area di rigore: dei 101 tiri, solo 17 provengono da lontano. Ronaldo, giusto per fare un esempio, ha tirato ben 43 volte dalla distanza. Questo dato dimostra come la Lazio sappia servire l’ex Torino in situazioni pericolose.