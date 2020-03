LAVAGNA TATTICA – Il lavoro difensivo di Milinkovic-Savic

Il contributo difensivo di Milinkovic-Savic è molto importante per la Lazio. Il serbo è determinante in tutte le fasi

Se la Lazio subisce pochissimi gol nonostante tanti giocatori offensivi in campo, vuol dire che da parte di tutta la squadra c’è un grande spirito di sacrificio. Anche i calciatori più talentuosi si applicano molto in fase di non possesso. Uno di questi è Milinkovic-Savic.

Dietro Lucas Leiva (il maggior interditore della Lazio), è proprio il serbo il massimo recuperatore di palloni della squadra di Inzaghi. Effettua 1.4 intercetti ogni 90′ e 1.8 tackle vinti ogni 90′. Simbolo di come Milinkovic-Savic aiuti la Lazio in tutte le fasi si gioco.