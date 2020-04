LAVAGNA TATTICA – Il calo di Correa nel dribbling

Correa ha doti uniche all’interno della Lazio di Inzaghi. Per quanto sia il giocatore migliore nel dribbling, ha avuto un leggero calo

Anche se segna meno di quanto potrebbe, Correa è un giocatore determinante per la Lazio di Inzaghi. Si tratta del principale generatore di superiorità numerica della squadra. Inoltre, quando ci si difende bassi, l’argentino consente di ribaltare rapidamente l’azione, in quanto è molto incisivo in spazi larghi.

Va però segnalato come i suoi dati nel dribbling siano leggermente calati rispetto al passato: oggi ne vince 2.4, un numero ottimo ma un po’ più basso rispetto ai suoi standard. L’anno scorso, per esempio, Correa vinceva 3.3 dribbling per 90′.