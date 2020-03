LAVAGNA TATTICA – I movimenti di Correa aiutano l’uscita dal pressing

Correa e Immobile hanno avuto grande importanza tattica in Lazio-Bologna. Preziosi movimenti a venire incontro

In Lazio-Bologna, Correa e Immobile si sono distinti per preziosi movimenti a venire incontro. I felsinei, come loro solito, effettuavano un intenso pressing uomo su uomo nel tentativo di recuperare palla in avanti. Spesso bastava l’abbassamento di Luis Alberto per trovare l’uomo libero, ma a volte anche lo spagnolo era marcato.

In quei frangenti, si è rivelato decisivo il contributo delle punte, che facevano praticamente da raccordo. I difensori del Bologna non erano tempestivi nell’accorciare. Un esempio nella slide sopra: tutti i giocatori della Lazio marcati tranne l’argentino. Correa viene incontro raccogliendo la verticalizzazione dal basso, consentendo così alla squadra di risalire e superare la pressione avversaria.