LAVAGNA TATTICA – Come superare il pressing del Bologna

Il Bologna si distingue per un intenso pressing uomo contro uomo. Per la Lazio di Inzaghi non sarà semplice uscire dal basso

L’indice PPDA è un dato molto interessante che misura il rapporto tra passaggi effettuati dalla squadra avversaria e gli interventi difensivi che vengono effettuati. Banalmente, quanti passaggi vengono concessi prima di intervenire, è quindi un dato che analizza l’intensità del pressing. In questa statistica, il Bologna, avversario di oggi della Lazio, è la squadra con il valore più basso. E’ quindi la squadra che tenta maggiormente di recuperare palla in avanti.

I felsinei si distinguono per un pressing uomo su uomo molto intenso, la voglia è quella di contendere il possesso in zone avanzate del campo. Per la Lazio, a maggior ragione con l’assenza di Acerbi, non sarà semplice uscire da dietro. Le opzioni sono due: o basarsi molto sugli abbassamenti di Luis Alberto in supporto di Leiva, oppure cercare Milinkovic-Savic con lancio lungo. Quando mancano le soluzioni di passaggio sul corto, la ricerca diretta del serbo, sfruttando le sue grandi doti fisiche, è una scorciatoia tattica preziosissima.