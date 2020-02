LAVAGNA TATTICA – Come Milinkovic-Savic ha fatto la differenza

I movimenti di Milinkovic-Savic hanno creato diverse occasioni in Lazio-Inter. Il serbo tendeva a venire incontro

Anche contro l’Inter, Milinkovic-Savic è stata una fonte di gioco determinante per la risalita della Lazio. Con 7 duelli aerei vinti, i biancocelesti si sono appoggiati molto al bosniaco tramite lanci lunghi. Tuttavia, Inzaghi aveva studiato una situazione particolare per creare pericoli agli avversari.

Solitamente, il serbo è molto avanzato, quasi sulla stessa linea degli attaccanti. Domenica, la Lazio ha spesso sovraccaricato a sinistra per fare cambi di gioco a destra su Milinkovic-Savic. La mezzala, come si vede nella slide sopra, veniva quindi incontro per ricevere palla tra le linee. Barella era timoroso nell’accorciare su di lui, con la Lazio che in questo modo ha creato diverse situazioni pericolose.