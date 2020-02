LAVAGNA TATTICA – Acerbi è un muro contro l’Inter

Acerbi è stato tra i protagonisti di Lazio-Inter. Decisivo nelle respinte su Lukaku e determinante nella fase di non possesso

(Di Jacopo Azzolini) Uno dei grossi meriti tattici della Lazio contro l’Inter è stato quello di bloccare le ricezioni per Luataro e Lukaku. I difensori erano molto stretti su di loro, con Lucas Leiva che davanti agli attaccanti avversari ha ben schermato le soluzioni di passaggio.

Il difensore che in assoluto ha fatto più la differenza è stato ancora una volta Acerbi. Oltre ai due interventi provvidenziali su Lukaku, ha dato un enorme contributo in fase di non possesso. I numeri lo dimostrano: 4 tackle, 3 intercetti e 5 spazzate. Senza dimenticare il solito grande tributo in fase di impostazione.