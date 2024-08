Laurienté Lazio: il Parma non molla, è il preferito di Pecchia

Non solo la Lazio su Armand Laurienté: l’esterno del Sassuolo piace al Parma e per Pecchia è la priorità in entrata

La Lazio continua a monitorare Laurienté del Sassuolo, ma non è l’unico club a voler riportare in Serie A il francese. Come riportato da la Gazzetta dello Sport, sul calciatore c’è anche il Parma. Di seguito un estratto della Rosea.

LAURIENTÉ AL PARMA – «Corsa, scatto, dribbling e tiro: non c’è dubbio che Armand Laurienté sia un esterno d’attacco appetibile e nelle ultime ore il Parma si è fatto avanti con il Sassuolo: il francese è l’obiettivo numero uno del tecnico Pecchia».