Laurienté Lazio, situazione di STALLO: Fabiani studia l’affondo FINALE. Ma se salta tutto c’è un’ALTERNATIVA

Laurienté Lazio, situazione di stallo: Fabiani studia l’affondo finale per l’esterno in uscita dal Sassuolo. Ma c’è anche un’alternativa

Come spiega l’edizione odierna de Il Messaggero, l’accordo tra il calciomercato Lazio e il Sassuolo per Armand Laurienté non è ancora stato raggiunto. I neroverdi continuano a chiedere 15 milioni di euro, mentre dalla Capitale non vogliono spingersi oltre gli 11/12, forti dell’accordo col giocatore che è disposto a rifiutare anche le altre destinazioni.

Settimana prossima in programma un affondo finale che potrebbe risultare decisivo. In caso contrario occhi sulle alternative, in primis Fernandez-Pardo, talento in forza al Genk che piace e non poco ai biancocelesti.