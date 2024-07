Laurienté Lazio, PICCOLI PASSI verso il sì. Ma il prezzo NON convince Fabiani: la SITUAZIONE

Laurienté Lazio, piccoli passi in avanti per l’arrivo dell’esterno francese. Ma il prezzo non convince: la situazione

Stando a quanto riporta Il Messaggero, il calciomercato Lazio si avvicina a piccoli passi verso il sì di Armand Laurienté, in uscita dal Sassuolo e ieri in panchina in occasione dell’amichevole contro la SPAL.

E’ lui nei piani il vice-Zaccagni, ma è bene sapere che Fabiani ha intenzione di trattare ancora sul prezzo da versare per il cartellino. Troppi i 15 milioni di euro attualmente richiesti dal club neroverde: si punta a trovare un altro sconto.