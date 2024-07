Laurientè Lazio, il club NON MOLLA il calciatore: contatto tra il club e il suo entourage

Laurientè Lazio, il club biancoceleste non molla la presa per il calciatore del Sassuolo nonostante l’approdo di Castrovilli

Il calciomercato della Lazio non ha alcuna intenzione di volersi fermare, dopo Castrovilli infatti il club sta lavorando per un altro ulteriore arrivo. Si tratta di Laurientè, sul quale secondo quanto riporta Gianluca Di Marzio, il club biancoceleste non ha alcuna intenzione di voler mollare la presa.

Il giornalista spiega che infatti la Lazio e l’entourage del ragazzo hanno avuto un contatto nelle scorse ore per capire le possibili manovre per questa trattativa. Tuttavia, non ci sono ancora stati dei contatti tra Lazio e Sassuolo. Nel caso venisse trovato l’accordo con il giocatore, la società tratterebbe con il club neroverde.