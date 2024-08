Laurienté Lazio, COSA manca per chiudere: le ULTIME sulla trattativa per l’esterno francese di proprietà del Sassuolo

Da alcune settimane il nome di Armand Laurienté sta orbitando intorno al calciomercato Lazio, ma la trattativa non è ancora vicina alla chiusura. Il club biancoceleste ha da tempo trovato l’accordo economico con il giocatore, quello che manca è l’offerta giusta al Sassuolo.

Infatti, la società neroverde chiede 15 milioni di euro, che secondo la Lazio sono troppi. Inoltre, al momento non c’è spazio in rosa per Laurienté, il quale essendo nato nel 1998 rientra nella lista degli over 22. Dunque, serve prima una cessione.