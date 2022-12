Lanna: «Mihajlovic era il giocatore che vorresti sempre al tuo fianco»

Marco Lanna, presidente della Sampdoria, ha ricordato il compianto Sinisa Mihajlovic: le dichiarazioni sull’ex biancoceleste

Marco Lanna ha ricordato il compianto Sinisa Mihajlovic, scomparso oggi a causa della leucemia. Ecco le dichiarazioni rilasciate dal presidente della Sampdoria ai microfoni di tuttomercatoweb.com.

DICHIARAZIONI – «Morire a 53 anni è veramente terribile, con lui ho condiviso una stagione a Roma e ci siamo trovati in sintonia. Era un ragazzo di carattere e cuore, pronto sempre alla battuta e allo scherzo. Era il giocatore che vorresti sempre al tuo fianco. Ci potevi contare anche nei momenti difficili. Nel ’92 lo affrontai con la Samp in Coppa Campioni e tutti temevano le sue formidabili punizioni. E comunque credo che tutti abbiano conosciuto il suo lato umano, visto il percorso che ha fatto fino ad oggi. È un gran dispiacere, se ne va un amico. Come allenatore ha dato una fisionomia alle sue squadre, che combattevano. E’ stato il leader dello spogliatoio, il trascinatore. Ha avuto anche meno successi di quelli che poteva avere. Ha fatto una bella carriera anche da tecnico. È stato un uomo di spessore che poteva affrontare ogni tipo di giocatore e situazione. Con gran personalità e con lo spirito giusto. Il calcio perde una gran persona».