La stampa estera commenta la situazione nel girone della Lazio di Simone Inzaghi

«Alla Lazio basta un punto per tornare tra le grandi “vecchie”. Alla squadra di Inzaghi non basta che un punto per uscire vincente dal gruppo per la prima volta dal 1999-00. All’epoca nella rosa vi erano Simeone, Nedved, Nesta, Salas, Veron e… Simone Inzaghi. Per il tecnico sarà come una finale». Così riporta il portale francese, L’Equipe.