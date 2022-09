La sosta in soccorso di Marcos Antonio: il brasiliano deve svoltare

Marcos Antonio non è ancora riuscito a mostrare le qualità che tutti gli riconoscono: Sarri spera che lo sosta possa aiutarlo

Arrivato in estate per 9 milioni di euro come sostituto di Lucas Leiva, Marcos Antonio non è ancora riuscito a mostra appieno le qualità che tutti gli riconoscono. Come ricordato dal Corriere dello Sport edizione romana, il brasiliano ha giocato solo 138 minuti degli 810 finora disponibili.

Partito titolare solo una volta contro il Verona (grazie alla squalifica di Cataldi), Sarri ne apprezza le doti tecniche ma è convinto che per permetterselo debba rinforzare il centrocampo. La sosta potrebbe aiutarlo a svoltare: il Comandante a Formello lo osserva con molta attenzione.