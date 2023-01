La promessa di Lotito a Sarri: a gennaio si compra

Cambio di strategia della Lazio sul mercato di gennaio: Lotito ha promesso a Sarri l’arrivo di un terzino sinistro e di un vice Immobile

Il quarto posto resta il grande obiettivo della Lazio nella seconda parte di stagione. Per centrare la Champions League Maurizio Sarri ha chiesto da tempo alla società almeno due rinforzi, un terzino sinistro e un vice Immobile. Dopo alcune titubanze iniziali legate all’indice di liquidità e soprattutto alla spada di Damocle delle imposte da versare al fisco, Lotito, come riportato da Il Messaggero, ha deciso di fare di tutto per accontentare il tecnico.

Il toscano ha indicato da tempo in Parisi e Rafa Silva i due obiettivi principali ma si è detto disposto ad accettare anche le alternative che rispondono ai nomi di Pellegrini e Bonazzoli. Per il terzino si sta lavorando ad un prestito biennale con l’ok della Juventus (che al momento manca) e con conseguente uscita di Fares. Per l’attaccante della Salernitana si sta invece muovendo il presidente in prima persona cercando di spuntare il prestito fino a fine stagione magari con l’inserimento di un diritto di riscatto: i campani al momento spingono per l’obbligo.