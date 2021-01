La nuova vita di Muriqi: a Bergamo per confermarsi

Vedat Muriqi vuole prendersi definitivamente la Lazio. Dopo diversi ingressi a gara in corso senza grossi sussulti, l’attaccante kosovaro viene da dieci giorni positivi: il gol al Parma negli ottavi di Coppa Italia, poi un ottimo impatto contro il Sassuolo in campionato negli ultimi dieci minuti di gioco, infine il gol a Bergamo con l’Atalanta nei quarti dello scorso mercoledì ed una buonissima prestazione contro i possenti centrali difensivi degli orobici. L’ex Fenerbahce può approfittare dell’assenza di Caicedo e del recupero ancora in itinere di Correa per stupire e prendersi il posto accanto ad Immobile.

Dal primo minuto quest’oggi dovrebbe partire l’argentino, anche perché il modo di giocare del centravanti di peso della Lazio condiziona inevitabilmente quello di Ciro Immobile. I due calciatori però potrebbero trovare spazio contemporaneamente nella seconda fase del match. Muriqi vuole prendersi la Lazio, bissare la gara di coppa contro i nerazzurri, ma questa volta uscire dal campo col sorriso.