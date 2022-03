La Lazio ricorda Pino Wilson: ecco la fascia che indosserà Immobile

La Lazio scenderà in campo stasera contro il Venezia ricordando Pino Wilson: ecco la fascia che indosserà Immobile

La Lazio scenderà in campo stasera contro il Venezia ricordando Pino Wilson, l’eterno Capitano della “banda di Maestrelli” scomparso domenica scorsa a causa di un ictus.

Per l’occasione Ciro Immobile – dopo l’autorizzazione della Lega Calcio – scenderà in campo con la fascia da capitano rossa in onore del compianto ex difensore.