La Lazio fa sul serio per Pellegrini: Lotito tratta personalmente il ragazzo

La Lazio vuole Pellegrini e il ragazzo vuole il club biancoceleste. Lo stesso Lotito si sta impegnando per la trattativa

Luca Pellegrini è il terzino scelto dalla Lazio per rinforzare la fascia già a gennaio. Il giocatore è in forza all’Eintracht Francoforte e di proprietà della Juventus, ma – stando a quanto riportato da Alfredo Pedullà – starebbe spingendo per tornare in Italia.

Il ragazzo, tifoso biancoceleste, sarebbe più che felice di arrivare a Roma tanto da sacrificarsi anche parte dell’ingaggio. Per portare a termine la trattativa, si sarebbe impegnato in prima persona anche Claudio Lotito il quale starebbe lavorando sull’operazione con la formula del prestito biennale.