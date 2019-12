La Lazio ed il suo miracolo di Natale

In questi anni la Lazio ha sempre mancato l’appuntamento con il salto di qualità. Al momento sembra che ci sia stato il miracolo di Natale

Queste feste natalizie hanno fortificato ancor di più l’ambiente Lazio, con l’arrivo della Supercoppa Italiana nei giorni antecedenti al Natale.

Riflettendo sul momento che sta vivendo la società biancoceleste, sembra che sia avvenuto un miracolo propiziato dal periodo di festa: negli anni passati era sempre stato invocato il fatidico salto di qualità per lottare ai massimi vertici del campionato. E’ sempre mancato quel qualcosa che impedisse alla prima squadra della Capitale di sognare in grande, ma ora nulla ferma i sogni del popolo laziale che, dopo le due vittorie contro la Juventus, non si pone limiti. Questa mentalità deve fare da motore per tutto l’ambiente e non essere d’intralcio e controproduttiva.