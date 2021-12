La Lazio e il dato su corsa e palleggio: è la migliore in Italia

Nonostante un girone di andata altalenante, la Lazio è comunque prima nel dato su corsa e palleggio: le idee di Sarri cominciano a vedersi

La Lazio ha chiuso il proprio 2021 con due importanti vittorie in campionato contro Genoa e Venezia, il modo migliore per sistemare almeno in minima parte una prima parte di stagione molto altalenante. Nonostante l’ottavo posto finale del girone d’andata, i biancocelesti sembrano iniziare ad assimilare meglio i dettami di Sarri e a tal proposito ci sono due dati su tutti che lo testimoniano.

Come riportato dall’edizione odierna de Il Messaggero infatti, la Lazio è prima per corsa e palleggio. In particolare, la Lazio è avanti a tutti per chilometri percorsi in ogni partita, possesso palla complessivo e per passaggi effettuati in avanti. Stando alla media per chilometri percorsi ogni novanta minuti invece, gli uomini di Sarri sono in testa in questa speciale classifica per 112,823 km. A seguire nella top-cinque c’è l’Empoli (111,51 km), Venezia (110,229 km) Inter (110,174) e Atalanta (108,858 km). Per quanto riguarda il numero dei minuti di possesso palla, la Lazio è capolista con una media di 29,32 minuti a match. Infine anche nella graduatoria sui passaggi effettuati in avanti la Lazio è in testa: 3.229 con una media di 170 a partita.