La Lazio a Lecce riparte da Milinkovic. E il rinnovo…

Dopo i problemi alla caviglia, Sergej Milinkovic-Savic è pronto a trascinare la Lazio a Lecce. E in ballo c’è ancora il rinnovo

Sergej Milinkovic-Savic è finalmente pronto a trascinare la Lazio in questo 2023. Come riferito dal Corriere dello Sport, il Sergente ha di fatto superato i problemi alla caviglia che lo hanno fortemente condizionato al Mondiale e ne hanno limitato l’impiego nelle tre amichevoli dicembrine contro Galatasaray, Hatayspor e Almeria.

Anche a gennaio, dal punto di vista del mercato, non sono previsti smottamenti. L’interesse dell’Arsenal, paventato in questi giorni, non è mai sfociato in un approccio concreto con Lotito che nonostante il contratto in scadenza tra un anno e mezzo continua a chiedere 100 milioni di euro per il cartellino. Per evitare che questi possano essere con certezza gli ultimi 6 mesi di Sergej nella Lazio si sta continuando a lavorare il rinnovo con la forte idea, su invito di Kezman, di inserire una clausola rescissoria da 40 milioni di euro. Non è escluso nemmeno l’addio a parametro zero nel 2024 anche se tutti a Formello cullano la speranza che il Sergente, legatissimo a squadra e città, decida per la permanenza. A questo punto definitiva.