La Juventus vince la Supercoppa italiana: Napoli battuto 2-0 a Reggio Emilia

Al Mapei Stadium di Reggio Emilia il primo trofeo stagionale è della Juventus di Pirlo. Tra Vecchia Signora e Napoli succede tutto nella ripresa dopo un primo tempo bloccato. In avvio di seconda frazione Bernardeschi sfiora il gol, poi la Juve passa con un Ronaldo (prima abulico) abile a farsi trovare nel posto giusto su un calcio d’angolo e a sfruttare una mancata respinta in area di Bakayoko. 1-0 bianconero, Napoli che ha la chance per pareggiare pochissimi minuti dopo con Insigne: Mertens (subentrato al posto di Petagna) viene atterrato in area juventina, è calcio di rigore, ma il capitano partenopeo spedisce fuori. Napoli tutto avanti nel finale alla ricerca del disperato pareggio, ma Szczesny è superlativo e chiude la porta. Corner azzurro al quinto di recupero, sale anche Ospina, e Cuadrado si invola in contropiede servendo Morata che firma il 2-0 a porta sguarnita. La Juventus vince la Supercoppa Italiana, è il primo successo di Pirlo in panchina.