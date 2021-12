Kurzawa Lazio, Tare studia il colpo: la situazione

Tare vorrebbe regalare a Sarri anche un terzino sinistro titolare: Kurzawa del PSG pista valida nonostante l’ostacolo ingaggio

Nei piani della Lazio, in vista dell’imminente mercato invernale di riparazione, c’è anche l’idea di arrivare ad un terzino sinistro titolare oltre che ad un vice Immobile di comprovata affidabilità. Come riportato dall’edizione odierna del Corriere dello Sport, la pista Kurzawa va tenuta in grande considerazione.

Il PSG ha bisogno di liquidità e di alleggerire un bilancio profondamente gravato dalla faraonica campagna acquisti estiva. Il terzino è praticamente ai margini: in stagione ha giocato solo nove minuti nella Supercoppa di Francia. L’ingaggio da cinque milioni di euro netti resta un grande ostacolo ma gli ottimi rapporti col manager del calciatore, Kia Joorabchian, che cura già gli interessi di Lucas Leiva e Felipe Anderson, potrebbe agevolare la strada del prestito con diritto di riscatto, oltre al fondamentale aiuto del Decreto Crescita sullo stipendio.