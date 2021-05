Kumbulla: «Non vediamo l’ora di scendere in campo e giocare il derby»

Il difensore della Roma Kumbulla ha parlato in vista del derby di sabato sera con la Lazio: ecco le sue dichiarazioni

Ormai è partito il conto alla rovescia verso il derby di sabato sera. In casa Roma, oltre al tecnico Fonseca, ne ha parlato anche Kumbulla. Queste le sue parole, rilasciate ai microfoni dei canali ufficiali giallorossi:

«Il derby lo viviamo con molta ansia, non vediamo l’ora di scendere in campo, soprattutto dopo l’andata in cui abbiamo sbagliato. Vogliamo vincere il derby per i tifosi che ci guardano da casa».