Fonseca: «Vogliamo regalare il Derby ai nostri tifosi»

Al termine della sfida tra Inter e Roma, Paulo Fonseca ha parlato in conferenza stampa in vista del Derby. Le sue dichiarazioni

La Roma perde per 3-1 a San Siro contro l’Inter e dice definitivamente addio all’Europa League per la prossima stagione. Al termine del match, il tecnico giallorosso Paulo Fonseca ha parlato in conferenza stampa, soffermandosi anche sul Derby contro la Lazio di sabato prossimo. Ecco le sue dichiarazioni.

«Abbiamo molta voglia di regalare il Derby ai nostri tifosi, dobbiamo recuperare i giocatori, non abbiamo molto tempo. La squadra vuole vincere questa partita».