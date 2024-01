Calciomercato Lazio, Krunic dice addio al Milan: le cifre e i dettagli dell’affare col Fenerbahce

Calciomercato Lazio, Krunic dice addio al Milan: le cifre e i dettagli dell’affare. Accostato ai biancocelesti, andrà al Fenerbahce

Si muove il mercato in Serie A, in particolare sul fronte uscite, che sono sempre prioritarie per i club italiani. A vendere in questo caso è il Milan, che ha trovato l’accordo con il Fenerbahce per la cessione a titolo definitivo di Rade Krunic. La conferma arriva da Furlani ai microfoni di Sky Sport dopo la sconfitta con l’Atalanta in Coppa Italia: «Dovrebbe essere tutto ok, e gli facciamo un grande in bocca al lupo».

Sfuma, dunque, uno dei nomi accostati al centrocampo della Lazio. Secondo Di Marzio, i turchi l’avrebbero spuntata per 5 milioni di euro più uno di bonus. Come riportato da TMW, già domani, 12 gennaio, il ragazzo sarebbe atteso per le visite mediche di rito e la firma.