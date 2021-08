Kostic Lazio: manca l’accordo tra società, si tratta ad oltranza

Accordo con il giocatore ma non tra società. Si tratta ad oltranza nella trattativa che porterebbe Kostic alla Lazio

Non c’è ancora la fumata bianca. Come riportato questa mattina da la Gazzetta dello Sport, il contatto diretto tra Lazio e Francoforte per Kostic non ha portato ad un accordo definitivo, oggi le parti si risentiranno, con Fali Ramadani a fare da mediatore.

C’è da trovare l’accordo sulla formula e sulle cifre. Ieri i tedeschi hanno continuato a chiedere 18 milioni più bonus e un’operazione a titolo definitivo, i biancocelesti non sono andati oltre i 16-17 (bonus compresi) e vogliono un prestito con obbligo di riscatto. Lotito si fa forte della volontà del giocatore. In parallelo la Lazio cerca di sbloccare il rebus casella extracomunitario legata a Kamenovic. Tutto è ancora possibile Kostic vuole la Lazio e viceversa.